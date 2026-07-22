België - NL
België - NL
thumb
Geschreven door Pauline Neerman
In dit artikel
Artikel delen
  • instagram
  • linkedin

Zalando verhuist banen van Berlijn naar Roemenië

icon
Mode22 juli, 2026

Zalando voert verdere bezuinigingen door op zijn hoofdkantoor in Berlijn. Tegelijkertijd opent dit jaar een nieuw “multifunctioneel kantoor” in Boekarest, Roemenië, waar ook banen uit Duitsland naartoe verhuizen.

Nieuwe vestiging in Roemenië

Al in maart deelde Zalando mee zo’n 150 tot 200 banen te schrappen. Uiteindelijk kwam het tot een vrijwillige vertrekregeling, zo meldt Handelsblatt: het bedrijf bood werknemers tot 30 juni een ontslagvergoeding aan als ze zelf vertrokken. En dat deden ze gretig: veel meer dan 200 medewerkers meldden zich aan, waardoor Zalando zelfs een deel van de aanvragen moest afwijzen.

Meer over... Mode
Zie meer
Evenementen
Meest gelezen
Volg RetailDetail