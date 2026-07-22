Zalando verhuist banen van Berlijn naar Roemenië

Zalando voert verdere bezuinigingen door op zijn hoofdkantoor in Berlijn. Tegelijkertijd opent dit jaar een nieuw “multifunctioneel kantoor” in Boekarest, Roemenië, waar ook banen uit Duitsland naartoe verhuizen.

Nieuwe vestiging in Roemenië

Al in maart deelde Zalando mee zo’n 150 tot 200 banen te schrappen. Uiteindelijk kwam het tot een vrijwillige vertrekregeling, zo meldt Handelsblatt: het bedrijf bood werknemers tot 30 juni een ontslagvergoeding aan als ze zelf vertrokken. En dat deden ze gretig: veel meer dan 200 medewerkers meldden zich aan, waardoor Zalando zelfs een deel van de aanvragen moest afwijzen.