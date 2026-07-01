Nike klopt verwachtingen, maar voelt zere plekken

Bij Nike vallen de kwartaalcijfers beter uit dan verwacht. Maar veel reden tot vieren is er niet: over het volledige boekjaar bleef de omzet stabiel, en de sportgroep verwacht voorlopig geen verbetering. Ondertussen kregen zo’n 320 Belgische werknemers officieel hun ontslagbrief.

“Klanten mondiaal onder druk”

Nike boekte in het vierde kwartaal van zijn boekjaar 2026 een omzet van 11 miljard Amerikaanse dollar (9,65 miljard euro). Dat is 1% minder dan een jaar eerder, maar wel meer dan analisten hadden voorzien. Ook de nettowinst van 1,1 miljard Amerikaanse dollar (965 miljoen euro) lag boven de verwachtingen. De winst kreeg wel een uitzonderlijke – en dus eenmalige – duw in de rug: Nike profiteerde van een terugbetaling van bijna 986 miljoen Amerikaanse dollar aan invoerheffingen.