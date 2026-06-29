Hittegolf zet toon voor afwachtende zomersolden

Belgische handelaars beginnen met gemengde verwachtingen aan de zomersolden. Na een matig voorjaar en een te warm einde van juni, geven de meeste zelfstandige winkeliers wel meteen stevige kortingen.

“Goed noch slecht”

Drie dagen voor de start van de zomersolden overheerst voorzichtigheid bij de Belgische kleinhandel. Uit de traditionele soldenenquête van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) blijkt dat handelaars geen uitgesproken slechte, maar evenmin sterke eerste jaarhelft achter de rug hebben. De sector kijkt daardoor afwachtend naar de koopjesperiode, die voor veel zelfstandige retailers cruciaal blijft om cash vrij te maken en rekken leeg te krijgen.