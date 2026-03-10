Nike trekt stekker uit 411 jobs in Laakdal

In een ingrijpende nieuwe herstructureringsronde kondigt Nike aan dat het 411 banen schrapt op zijn Europese logistieke hub in Laakdal. 330 van de getroffen banen zijn weekendjobs, de overige 81 jobs sneuvelen in logistieke ondersteuningsfuncties.

Derde klap in minder dan een jaar

De ontslagen in Laakdal passen in een bredere, mondiale strategie van Nike om kosten te besparen. In januari 2026 kondigde het bedrijf al aan dat meer dan 700 banen zouden verdwijnen in Amerikaanse distributiecentra. Het sportmerk staat al een tijdlang onder druk staat door wereldwijde verschuivingen in de sector, met toenemende concurrentie van opkomende merken.

Ook de Europese logistieke hub in Laakdal deelde al in de klappen. Er waren eerdere ontslagrondes in juni en september vorig jaar, waarbij 155 weekendwerkers werden verhuisd naar doordeweekse shifts en 80 banen op de technologieafdeling verdwenen. Volgende week starten de onderhandelingen in het kader van de Wet-Renault, waarbij de sociale partners zullen proberen het aantal gedwongen vertrekken te verminderen.