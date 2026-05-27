Okaïdi schrapt 290 banen en vertrekt uit drie landen

De Franse kinderkledingketen Okaïdi wil tot 290 banen schrappen en een honderdtal winkels sluiten in Europa. De ingreep maakt deel uit van de gerechtelijke schuldsanering waarin het bedrijf zich sinds februari bevindt.

Exit uit Polen, Duitsland en Portugal

Volgens Okaïdi moet het herstructureringsplan het Franse winkelnetwerk “hercentreren op de meest performante locaties”. De maatregelen zouden in de tweede helft van 2026 ingaan. Het bedrijf telt momenteel ongeveer 2.000 medewerkers in Frankrijk en baat er 335 winkels uit.