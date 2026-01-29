Prada breekt met 222 leveranciers wegens overtredingen

Het Italiaanse luxemodehuis Prada heeft in de afgelopen vijf jaar de samenwerking met 222 leveranciers beëindigd vanwege overtredingen van de compliance-regels. Het bedrijf hanteert een beleid van nultolerantie.

Strenge controles

Volgens de Financial Times heeft Prada sinds 2020 meer dan 850 inspecties uitgevoerd bij haar leveranciers en onderaannemers. Bij meer dan een kwart van deze inspecties werden arbeidsrechtelijke overtredingen vastgesteld, waarna het bedrijf de samenwerking verbrak. Momenteel werkt Prada samen met ongeveer duizend leveranciers en onderaannemers in Noord- en Midden-Italië.

Het modehuis hanteert een streng beleid van nultolerantie als reactie op beschuldigingen van onrechtmatige arbeidsomstandigheden binnen de mode-industrie. Strenge controles moeten bijdragen aan de garantie van een authentiek “Made in Italy” label.

Lorenzo Bertelli, marketingdirecteur en hoofd van sociale verantwoordelijkheid binnen de Prada-groep, benadrukt dat Prada niet wettelijk verplicht is om alle niveaus van de productieketen openbaar te maken. Het bedrijf zegt bereid te zijn om 100% transparantie te bieden, maar alleen als dit voor alle bedrijven geldt: “Waarom zouden we vandaag de concurrentie een voordeel geven door informatie over onze productieketen te delen?”