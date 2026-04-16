ReconKering: hoe Kering alles op alles zet om Gucci te redden

Winstmarge moet meer dan verdubbelen

Kering mikt op een structurele verbetering van de operationele winstmarge, die tegen midden 2028 meer dan het dubbele moet bedragen van het niveau van 2025. Daarnaast streeft het concern naar een rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROCE) van meer dan 20%. De Meo benadrukte dat het herstelplan, dat de naam ReconKering meekreeg, draait om het herstellen van de aantrekkingskracht van de merken en het verscherpen van de operationele efficiëntie.

“ReconKering is onze manier om terug te keren naar wat Kering uniek maakt, terwijl we tegelijkertijd inspelen op de toekomst van luxe”, aldus De Meo. “We combineren creativiteit, vakmanschap en culturele relevantie met een scherpere focus op uitvoering.”