Geschreven door Pauline Neerman
Richemont stut Delvaux met 100 miljoen euro

Mode17 april, 2026

Richemont grijpt opnieuw in bij zijn Belgische dochter Delvaux. Het Zwitserse luxeconcern zet een schuld van 100,6 miljoen euro om in aandelen, maar de structurele uitdagingen van de handtassenmaker blijven.

Verlieslatende groei

Om de verzwakte balans te stabiliseren, versterkt Richemont het eigen vermogen van de lederwarenproducent. De ingreep volgt op een eerdere kapitaalinjectie in oktober 2022, toen Delvaux al een lening van 90 miljoen euro kreeg. Dat gebeurde kort nadat de Zwitsers in 2021 nog 178 miljoen euro betaalden voor de overname van het Belgische luxemerk.

