River Island wil weer nieuwe fysieke winkels openen

De Britse modeketen River Island maakt een opmerkelijke comeback: nadat het bedrijf in 2024 op de rand van de afgrond balanceerde, haalde de jongerenketen in 2025 opnieuw meer dan 10 miljoen pond winst. Nu staat voorzichtige expansie op het programma.

Digitale focus en M&S brengen redding

Na een zware overlevingsstrijd boekte River Island in 2025 een winst voor belasting van 11,6 miljoen pond (13,6 miljoen euro). Dat is een spectaculaire omslag ten opzichte van het verlies van 124 miljoen pond (145 miljoen euro) in het voorgaande jaar. Een ingrijpende herstructurering redde de keten ternauwernood van het faillissement: 46 van de 220 winkels sloten en zo’n 1.000 banen gingen verloren. Ook onderhandelde het bedrijf over drastische huurverlagingen.