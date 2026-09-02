Scapino-CEO Adem Doymaz vertrekt na zeven jaar

Adem Doymaz legt na zeven jaar zijn functie als CEO van Scapino neer. De Nederlandse schoenen- en moderetailer verwacht binnen twee weken bekend te maken hoe de leiding voor de komende periode wordt ingericht.

Onmiddellijk vertrek

Doymaz beëindigt per direct zijn werkzaamheden als topman van Scapino omwille van familiale redenen. Onder zijn leiding groeide de retailer de voorbije jaren verder en bereikte de keten de mijlpaal van 200 winkels. Volgens het bedrijf heeft Scapino inmiddels een stevige positie op de Nederlandse retailmarkt.

“Scapino is een prachtig retailbedrijf met betrokken mensen en een sterke positie in de markt. Adem heeft zich daar de afgelopen zeven jaar met veel inzet voor de onderneming ingespannen. Wij danken hem daarvoor”, zegt bestuurder Henk Ziengs. “Vanuit een stevige basis kijken wij met vertrouwen vooruit en blijven we samen bouwen aan de toekomst van Scapino.”

Scapino maakt niet bekend waarom Doymaz vertrekt of wie hem zal opvolgen. Het bestaande management neemt voorlopig de dagelijkse bedrijfsvoering voor zijn rekening. De retailer wil binnen twee weken duidelijkheid geven over de toekomstige leiding.