Schoenenretailer vanHaren slachtoffer van nepwebshops

Meerdere nepwebshops doen zich voor als de officiële webshop van vanHaren. De schoenenketen bevestigt dat criminelen klanten zo geld en persoonsgegevens afhandig proberen te maken.

Geen randfenomeen meer

In de winkels van vanHaren melden zich geregeld mensen met vragen over bestellingen waar de retailer niks van afweet, meldt RetailTrends. Het gaat dan om klanten die bestelden op sites met namen die naar vanHaren verwijzen, maar geen enkele link hebben met het winkelbedrijf. Sommige nepwebshops vermelden zelfs telefoonnummers van filialen, waardoor klanten denken dat zij rechtstreeks met de keten te maken hebben.