Shein moet klimaatneutrale claims weghalen in Duitsland

De Duitse milieuorganisatie Deutsche Umwelthilfe (DUH) heeft Shein gedwongen zijn klimaatclaims te onderbouwen of te schrappen. In een juridische procedure ging Shein akkoord zijn belofte om tegen 2050 netto nuluitstoot te bereiken niet langer zonder bewijs te gebruiken op de Duitstalige website.

Al volgende procedure

Volgens de organisatie ontbraken concrete, transparante of geloofwaardige maatregelen achter de claim, zeker omdat Sheins eigen duurzaamheidsrapportage laat zien dat de totale uitstoot in 2024 met 23% steeg. In plaats van de zaak voor de rechter te laten komen, beloofde Shein de claims weg te halen. Dat betekent wel dat het bedrijf financiële sancties riskeert als het de claim opnieuw gebruikt zonder onderbouwing.