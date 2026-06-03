Takko start het jaar met recordcijfers

Takko Fashion start boekjaar 2026/27 met zowel meer omzet als winst. Het is het beste resultaat ooit voor een jaarstart, aldus de modediscounter. Tegelijk zet de keten haar expansie en investeringen voort.

Bergop na krimpjaar

In het eerste kwartaal lagen zowel de aangepaste netto-omzet als het aangepaste EBITDA hoger dan een jaar eerder. De aangepaste netto-omzet kwam in de eerste drie maanden uit op 295 miljoen euro, een stijging van 3% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aangepaste EBITDA steeg met 26% tot 33 miljoen euro.