Torfs en Juttu testen herbruikbare e-commercezakken van Bpost

Bpost start samen met Torfs en Juttu een proef met herbruikbare verzendzakken voor e-commerce. Het initiatief, Bring Me Bag gedoopt, moet uitwijzen of statiegeldsystemen haalbaar zijn in België. Een primeur voor de sector, die zich voorbereidt op strengere Europese regelgeving.

Onder Europese druk

Klanten van de webshops van Torfs en Juttu kunnen vanaf vandaag kiezen voor een stevige, herbruikbare kunststofzak bij hun bestelling. Ze betalen een waarborg van 3,95 euro en retourneren kan via een Bpost-punt, rode brievenbus of fysieke winkel, waarna het bedrag automatisch wordt teruggestort. De zakken zijn uitgerust met een unieke QR-code, waardoor ze volledig traceerbaar zijn.