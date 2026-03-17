Uniqlo breekt opnieuw records in Europa

Uniqlo heeft in Europa bijzonder sterke prestaties geboekt, met grote omzet- en winststijgingen in het afgelopen boekjaar. De retailer schrijft de goede cijfers toe aan expansie en de instroom van jongere klanten.

Dubbelcijferige groei

In het boekjaar dat eindigde op 31 augustus 2025 steeg de omzet van Uniqlo Europe met 34% tot 2,27 miljard euro terwijl de nettowinst 9,12% steeg naar 243,3 miljoen euro. De operationele winst vóór bijzondere waardeverminderingen steeg met 14,2% naar 323,43 miljoen euro. De brutomarge blijft 59%, één procentpunt lager dan in 2024 door wisselkoersschommelingen en hogere inkoopkosten.