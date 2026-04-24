Verhuurplatform Dressr lanceert nu ook ‘preloved’-verkoop

De Belgische modeververhuurder Dressr breidt uit met de lancering van een tweedehandsplatform voor voormalige verhuurstukken. Met ‘Dressr preloved’ wil het bedrijf kledingstukken die hun maximale rotatie in het verhuurmodel hebben bereikt, een nieuw en permanent leven geven bij consumenten.

Einde aan de cirkel?

Oprichtster Caroline Baeten positioneert de stap als een logisch vervolg op het bestaande verhuurmodel. “Verhuur was de eerste stap: één stuk, meerdere dragers. ‘Preloved’ is de volgende stap in de reis van dat kledingstuk,” zegt ze bij de lancering. Waar klanten eerder al de mogelijkheid hadden om gehuurde stukken over te nemen, stelt Dressr dat kanaal nu open voor een breder publiek.