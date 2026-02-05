Versace benoemt Belg Pieter Mulier tot nieuwe creatief directeur

De Belg Pieter Mulier wordt de nieuwe Chief Creative Officer bij Versace. De Prada Group benoemt hem vanaf juli tot creatief eindverantwoordelijke van het Italiaanse modehuis.

Op voorhand zo voorzien

Prada maakte donderdag bekend dat Mulier de functie van Chief Creative Officer bij Versace op zich neemt, met ingang van juli 2026. Eind januari kondigde de ontwerper zijn vertrek bij Alaïa aan. Volgens Versace luidt zijn komst een nieuw hoofdstuk voor het merk in. In december nam het luxehuis afscheid van Dario Vitale, die slechts één seizoen de creatieve leiding had en meteen na de afronding van de overname van Versace door Prada vertrok.

“Toen we de overname van Versace in overweging namen, zagen we in Pieter Mulier de juiste persoon voor de rol van ontwerper van het merk. We zijn ervan overtuigd dat hij het potentieel van Versace volledig zal benutten en een diepe dialoog met de geschiedenis en de onmiskenbare esthetiek van het merk zal opbouwen. We zijn erg blij om deze weg samen te gaan,” aldus Prada-erfgenaam Lorenzo Bertelli, die Executive Chairman bij Versace is.

Voor zijn periode bij Alaïa, die in 2021 begon, werkte Mulier sinds de vroege jaren 2000 nauw samen met de huidige creatief directeur van Prada, Raf Simons, onder meer als rechterhand bij Jil Sander, Dior en Calvin Klein. Alaïa was zijn eerste functie in de schijnwerpers. In zijn nieuwe rol rapporteert hij rechtstreeks aan Lorenzo Bertelli.