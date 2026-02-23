België - NL
België - NL
thumb
Geschreven door Jorg Snoeck
In dit artikel
Artikel delen
  • instagram
  • linkedin

Saks gered met noodlening van 1 miljard dollar

icon
Mode23 februari, 2026
Shutterstock.com

Saks Global is voorlopig gered: de Amerikaanse groep van luxewarenhuizen heeft groen licht gekregen voor een noodkrediet van 1 miljard dollar. De lening maakt deel uit van een breder financieringspakket.

Leveranciers toch akkoord

De rechtbank in Houston keurde het volledige financieringspakket ter waarde van 1,75 miljard Amerikaanse dollar (zo’n 1,61 miljard euro) goed, waaronder het noodkrediet van een miljard. De financiering moet de toelevering stabiliseren en omvat ook de herfinanciering van bestaande schulden.

Meer over... Mode
Zie meer
Evenementen
Meest gelezen
Volg RetailDetail