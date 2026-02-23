Saks gered met noodlening van 1 miljard dollar

Saks Global is voorlopig gered: de Amerikaanse groep van luxewarenhuizen heeft groen licht gekregen voor een noodkrediet van 1 miljard dollar. De lening maakt deel uit van een breder financieringspakket.

Leveranciers toch akkoord

De rechtbank in Houston keurde het volledige financieringspakket ter waarde van 1,75 miljard Amerikaanse dollar (zo’n 1,61 miljard euro) goed, waaronder het noodkrediet van een miljard. De financiering moet de toelevering stabiliseren en omvat ook de herfinanciering van bestaande schulden.