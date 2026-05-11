Armani overweegt koek te verdelen onder LVMH, L’Oréal en EssilorLuxottica

In plaats van te kiezen, bekijkt Armani of het LVMH, L’Oréal en EssilorLuxottica niet elk een stukje van de taart kan geven. Wijlen oprichter Giorgio Armani vroeg in zijn testament een minderheidsbelang (15%) te verkopen, bij voorkeur aan één van die groepen.

Iedereen te vriend houden

De Italiaanse krant la Repubblica meldt dat de groep overweegt om een aandelenbelang van 15% in drie gelijke delen te splitsen. Zo zouden alle drie de kandidaten betrokken blijven. Het was immers ontwerper Giorgio Armani zelf die in zijn testament de Franse luxegroep LVMH, beautyproducent L’Oréal en brillenmaker EssilorLuxottica had aangewezen als voorkeurskopers. Met L’Oréal en EssilorLuxottica werkt het Italiaanse modehuis al jarenlang samen: ze hebben de licenties om respectievelijk parfums en brillen te maken van het merk.