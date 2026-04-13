Voormalig Gucci-topman wordt co-CEO bij Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana heeft voormalig Gucci-topman Stefano Cantino aangesteld als co-CEO, een functie die hij samen met Alfonso Dolce zal vervullen. De benoeming volgt op het vertrek van medeoprichter Stefano Gabbana.

Financiële uitdagingen

De leiderschapsstructuur bij Dolce & Gabbana ondergaat ingrijpende veranderingen. De komst van Stefano Cantino moet de transformatie van het modehuis naar een lifestyle-merk verder bevorderen. De nieuwe co-CEO, die een rijke mode-ervaring opdeed bij Gucci, Louis Vuitton en Prada, gaat het bedrijf leiden samen met Alfonso Dolce, broer van medeoprichter Domenico Dolce, die ook voorzitter werd.

Vorige week raakte al bekend dat medeoprichter Stefano Gabbana zijn functie als voorzitter heeft neergelegd en bovendien overweegt zijn belang van 40% te verkopen. Hij blijft overigens wel verantwoordelijk voor de creatieve aspecten van het merk, wat de continuïteit van de artistieke visie waarborgt.

Het luxebedrijf kampt met financiële uitdagingen en is op zoek naar 150 miljoen euro aan vers kapitaal, na een eerdere injectie van 450 miljoen euro vorig jaar.