Geschreven door Pauline Neerman
Warenhuisketen Saks sluit negen winkels

Mode12 februari, 2026
Saks Global, de eigenaar van de luxewarenhuizen Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus en Bergdorf Goodman, sluit negen Amerikaanse vestigingen. Begin dit jaar vroeg de groep schuldbescherming aan en nu start een forse herstructurering.

Weg uit acht staten

In een poging om de financiële stabiliteit te herstellen, kondigde Saks deze week aan dat het nog negen warenhuizen zal sluiten, waaronder acht Saks Fifth Avenue-vestigingen en één Neiman Marcus-filiaal. Daarnaast worden veertien van de vijftien Fifth Avenue Club-locaties, waar klanten persoonlijk stylingadvies kunnen krijgen, stopgezet.

