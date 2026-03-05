België - NL
Geschreven door Pauline Neerman
Groei Abercrombie & Fitch vertraagt na sterke comeback

5 maart, 2026
© Shutterstock.com

Abercrombie & Fitch noteert in het boekjaar 2025/26 opnieuw een recordomzet. Toch blijft de winst onder het niveau van vorig jaar. Voor het lopende jaar rekent de Amerikaanse modegroep op extra groei, maar dan gematigd.

Recordomzet dankzij Hollister

De Amerikaanse modegroep Abercrombie & Fitch Co. profiteert nog altijd van de succesvolle herpositionering van zijn merken, al lijkt de groeispurt van de afgelopen jaren af te zwakken. De onderneming verwacht voor het lopende jaar een gematigder groei, terwijl hogere kosten, importtarieven en geopolitieke onzekerheid op de marges drukken.

