Zalando op het Omnichannel Congress: “90% van onze promotionele content is gemaakt met AI”

Zalando is een technologiebedrijf dat zich op fashion richt, niet andersom. Dat bevestigde Laura Toledano, general manager voor West-Europa, op het RetailDetail Omnichannel & E-Commerce Congress: het modeplatform zet vol in op AI om groei, efficiëntie en klantbinding te versnellen – en dat gaat al verbluffend snel.

Van retail naar technologieplatform

Zalando bouwt heel bewust aan een schaalbaar ecosysteem dat draait op kunstmatige intelligentie, data en logistiek. Met activiteiten in 29 Europese landen, meer dan 62 miljoen klanten en een bruto handelsvolume van ruim 17 miljard euro, inclusief het overgenomen About You, kiest het bedrijf voor een strategie die weinig tot niks te maken meer heeft met traditionele retail.