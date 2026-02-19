Zalando’s generatieve revolutie: hoe AI de mode-ervaring herdefinieert

Generatieve AI herschrijft de regels van e-commerce én van fashion. “De toekomst van mode draait om emotie, technologie en duidelijke keuzes”, zegt Laura Toledano, general manager Western Europe bij Zalando. Ze spreekt op 19 maart op het RetailDetail Omnichannel & E-commerce Congress in Brussel over de rol van AI in de toekomst van retail.

Van statisch naar dynamisch

Moderetail staat aan de vooravond van een fundamentele transformatie. Waar platforms jarenlang streden op schaal en operationele efficiëntie, wordt de concurrentiestrijd nu beslist op het snijvlak van technologie, emotie en vertrouwen. Zalando zet vol in op deze verschuiving. De Duitse reus maakt komaf met de traditionele e-commerceformats.

Waar producten jarenlang werden gepresenteerd op witte achtergronden, zet Zalando nu in op contextuele beelden, productvideo’s en virtuele paskamers. Generatieve AI stelt de retailer in staat om content te creëren die niet alleen informatief, maar ook inspirerend is, vertelt Laura Toledano op het RetailDetail Omnichannel & E-commerce Congress op 19 maart.

Emotie als onderscheidend wapen

In een markt die verzadigd raakt met snelle, goedkope mode, kiest Zalando voor een andere koers. “We moeten aanwezig zijn op het kruispunt waar inspiratie leidt tot aankoop. We willen klanten dus niet alleen laten kopen, maar hen ook inspireren”, vertelde de topvrouw in een interview met RetailDetail.

Die visie vertaalt zich in features zoals de ‘Zalando Assistant’, een AI-gestuurde stylingtool die gepersonaliseerde adviezen geeft op basis van klantgedrag, en ‘boards’ – digitale moodboards waar gebruikers outfits kunnen samenstellen en delen. Wie een product in context ziet, koopt bovendien sneller.

Technologie met een menselijk gezicht

AI speelt een sleutelrol in de transformatie, maar Toledano benadrukt dat het geen doel op zich is. Personalisatie blijft gebaseerd op expliciete en impliciete klantensignalen, met duidelijke grenzen. “We willen relevant zijn, niet opdringerig. Daarom voegen we altijd een element van ontdekking toe.” Ook in de relatie met merken blijft menselijk contact essentieel: “AI kan veel, maar geen partnerschap vervangen.”

De keynote belicht hoe deze innovaties voor meer vertrouwen zorgen, retourpercentages verlagen en nog meer inspirerende winkelervaringen creëren voor miljoenen klanten in heel Europa. De strategie werpt alvast vruchten af: het aantal actieve klanten bereikte onlangs een record.

