Zeeman realiseert omzetgroei maar ook licht operationeel verlies

Zeeman zag in 2025 de omzet weer stijgen na een daling een jaar eerder. In de Benelux presteert de textieldiscounter naar eigen zeggen goed, maar in Frankrijk en Duitsland bleven de cijfers onder de verwachtingen.

Uitdagend jaar

Zeeman behaalde in 2025 een consumentenomzet van 984 miljoen euro, tegenover 969 miljoen euro een jaar eerder. Daarmee knoopt de retailer weer aan met groei na een onverwachte omzetdaling in 2024. De netto-omzet bedroeg 806 miljoen euro. Dat staat in het MVO-rapport dat de textieldiscounter zopas publiceerde. Het bedrijf verkocht vorig jaar 264 miljoen artikelen, tegenover 270 miljoen in 2024. Het aantal medewerkers steeg van 6.800 in 2024 naar 6.944 in 2025. Het aantal winkels in acht landen daalde van 1.393 in 2024 naar 1.388 vorig jaar.