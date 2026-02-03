EuroShop jubileumeditie: promoot je aanwezigheid via RetailDetail

Naar aanleiding van z’n zestigste verjaardag ondergaat de grootste retailvakbeurs van Europa een gedaanteverandering: meer dan een zakelijke vakbeurs wordt EuroShop 2026 een “instagrammable” retailfestival. RetailDetail plant een dossier.

Themadossier op retaildetail.be

Elke drie jaar spreekt de internationale retailsector af in Düsseldorf: dit jaar vindt EuroShop er plaats van zondag 22 tot en met donderdag 26 februari, dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur. Met 85.000 bezoekers voor 1900 exposanten uit 60 landen op 100.000 m² wordt het opnieuw een editie vol superlatieven. 50% van de bezoekers zijn beslissers uit de retailwereld.

“Instagrammable”

Dit jaar wordt het een speciale editie bovendien: het event viert immers z’n zestigste verjaardag. “Trouwe exposanten als NCR en Wanzl waren erbij vanaf de eerste editie, in 1966,” vertelt beursdirecteur Elke Moebius. Dit jaar vindt de vakbeurs zich opnieuw uit als “The global retail festival” met meer aandacht voor emotie en “instagrammable” momenten. Een “60s Lounge” brengt de tijdgeest uit de beginjaren van EuroShop weer tot leven.

Winkelinrichting blijft in oppervlakte nog steeds de grootste afdeling op het retailevent, het segment foodservice is sterk gegroeid, retailmarketing is al een tijd volgeboekt en op de technologiedivisie EuroCis vinden bezoekers de meeste exposanten. Nederland en België zijn gewoontegetrouw vrij goed vertegenwoordigd onder zowel exposanten als bezoekers.