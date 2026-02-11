Ace & Tate neemt het Spaanse PJ Lobster over

Het Nederlandse brillenmerk Ace & Tate zet een belangrijke stap in Spanje met de overname van het lokale label Project Lobster, beter bekend als PJ Lobster. “Een belangrijke volgende stap in onze Europese groei”, zegt de retailer.

Schaalgrootte

“Deze overname versterkt onze basis met goed presterende winkels en ervaren lokale teams. Project Lobster sluit nauw aan bij onze benadering van eyewear, waarin doordacht design, hoogwaardige oogzorg en een klantgerichte ervaring samenkomen”, zegt CEO Lex van de Vliet van Ace & Tate. De Nederlandse retailer heeft al meer dan 80 winkels in Europa en er staan voor dit jaar een tiental winkelopeningen op de planning in onder andere Cork, Londen, Luik, Berlijn en Bern.

“Door ons aan te sluiten bij Ace & Tate krijgen we de schaalgrootte en kennis om op een doordachte manier te groeien, terwijl we ons blijven richten op kwaliteit, oogzorg en onze klanten”, aldus Oscar Valledor, medeoprichter van PJ Lobster, het bedrijf dat in 2018 werd opgericht als een digitaal merk, en later uitbreidde naar fysieke winkels. De keten heeft naast een webshop vier winkels in Barcelona, twee in Madrid en één in Valencia.