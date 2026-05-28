Douglas opent vijftiende Belgische winkel in Mechels bankkantoor

Douglas opent op 5 juni een nieuwe winkel in de Bruul in Mechelen. De retailer neemt zijn intrek in het voormalige BNP Paribas-kantoor. Voor de beautyketen is de “jonge en groeiende bevolking” van de stad interessant.

Strategische locatie

De nieuwe vestiging beslaat ongeveer 300 vierkante meter en creëert volgens Douglas zeventien jobs. De keten ziet Mechelen als een strategische locatie binnen haar Belgische expansieplannen. “Met 90.000 inwoners, een jonge en groeiende bevolking en een levendig stadscentrum vormt Mechelen een aantrekkelijke locatie voor ons premium beautyconcept”, zegt Hellen van Kempen, senior communicatiemanager bij Douglas, aan Het Nieuwsblad.