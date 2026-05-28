Marie-Stella-Maris opent derde Belgische winkel in Brugge

Het Nederlandse lifestylemerk Marie-Stella-Maris zet zijn Belgische expansie verder: na eerdere openingen in Antwerpen en Knokke is het straks de beurt aan Brugge. België is een belangrijke en groeiende markt voor de retailer.

Sterke groei online en offline

De nieuwe 65m² grote winkel opent op 16 juli aan de Zuidzandstraat, een drukke winkelstraat en één van de belangrijkste toegangswegen tot het historische centrum van de stad. De keuze voor het toeristische Brugge is strategisch, zegt het bedrijf. Met internationale bezoekers, hoogwaardige retail, cultuur en verfijnde esthetiek sluit de stad goed aan bij de wereld van Marie-Stella-Maris, een merk dat bekend staat om luxe body care, home fragrances en design, gecombineerd met een sterke focus op beleving en maatschappelijke impact.

“België is voor Marie-Stella-Maris uitgegroeid tot een bijzonder belangrijke markt waarin we zowel online als in retail een sterke groei zien. We merken dat er steeds meer behoefte ontstaat aan merken die geur, design, kwaliteit en betekenis op een verfijnde manier combineren”, zegt CEO Kika Buhrmann. “Met deze opening bouwen we verder aan onze ambitie om uit te groeien tot een toonaangevend Europees premium lifestylemerk.” De retailer zal na de opening 21 winkels hebben in België en Nederland.