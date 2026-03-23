Douglas zet de stap naar Wallonië

Afgelopen donderdag heeft Douglas zijn eerste winkel in Wallonië geopend. Het is al de veertiende vestiging in België, waar de Duitse beautyretailer in 2023 van start ging.

Concurrentie op komst

De veertiende Belgische winkel van Douglas opende donderdag 19 maart in het overdekte winkelcentrum Ville2 in Charleroi, dat hiermee een strategisch belangrijke nieuwe huurder binnenhaalt. Het is de eerste winkel voor de Duitse retailer in het Waalse Gewest. De keten opende in augustus 2023 een eerste Belgische winkel, in Wijnegem Shopping, en houdt sindsdien een strak expansieritme aan in het land, maar tot nu toe bleef de expansie beperkt tot Vlaanderen en Brussel.

Winkelopeningen van Douglas trekken steevast honderden belangstellende klanten, die hopen op een goodiebag. De retailer weet vooral Gen Z goed te bespelen met een aanbod exclusieve merken en flink wat buzz op sociale media. Straks krijgt het bedrijf echter stevige concurrentie op de Belgische markt: in juni opent de Franse rivaal Sephora een eerste winkel in Brussel, een maand later volgt er al een tweede vestiging.