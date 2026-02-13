België - NL
België - NL
thumb
Geschreven door Jorg Snoeck
In dit artikel
Artikel delen
  • instagram
  • linkedin

Groei met dubbele cijfers voor EssilorLuxottica

icon
Schoonheid/verzorging13 februari, 2026
columbo.photog / Shutterstock.com

Optiekgroep EssilorLuxottica, moederbedrijf van onder andere Pearle, GrandOptical en Ray-Ban, heeft een recordjaar achter de rug na een bijzonder sterk vierde kwartaal. Het bedrijf spreekt van een “historische mijlpaal”.

Aanzienlijke investeringen

EssilorLuxottica zag vorig jaar de omzet bij constante wisselkoersen met 11,2% stijgen van 26,5 miljard euro naar 28,5 miljard. Het bedrijfsresultaat van het bedrijf steeg aan het einde van het boekjaar met 6,8% tot 4,5 miljard euro. Het nettoresultaat steeg met 7,2% tot 3,2 miljard euro.

Meer over... Schoonheid/verzorging
Zie meer
Evenementen
Meest gelezen
Volg RetailDetail