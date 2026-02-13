Groei met dubbele cijfers voor EssilorLuxottica

Optiekgroep EssilorLuxottica, moederbedrijf van onder andere Pearle, GrandOptical en Ray-Ban, heeft een recordjaar achter de rug na een bijzonder sterk vierde kwartaal. Het bedrijf spreekt van een “historische mijlpaal”.

Aanzienlijke investeringen

EssilorLuxottica zag vorig jaar de omzet bij constante wisselkoersen met 11,2% stijgen van 26,5 miljard euro naar 28,5 miljard. Het bedrijfsresultaat van het bedrijf steeg aan het einde van het boekjaar met 6,8% tot 4,5 miljard euro. Het nettoresultaat steeg met 7,2% tot 3,2 miljard euro.