Kruidvat toont milieu-impact van huismerkproducten

Kruidvat introduceert de Nature Impact Score, een onafhankelijke score die de milieu-impact van zijn huismerkproducten toont. Klanten zien de score in de app en op de website, maar nog niet op de verpakking.

Drie criteria

De Milieu Impact Score, gebaseerd op de internationale standaard GSES, gebruikt een kleurcode die wat doet denken aan de Nutri-Score voor voeding. Rood staat voor een hoge milieu-impact, donkergroen voor een lage milieu-impact. Daarnaast duiden percentages de impact die de score meet, vanaf de productie tot aan het moment dat het product in de winkel ligt.

De eindscore wordt gebaseerd op drie onderdelen: milieu (de impact op lucht, water en grond), circulariteit (de mate waarin de materialen van een product kunnen worden gebruikt, hergebruikt en gerecycleerd) en productie (het effect van stoffen die vrijkomen bij productie en vervoer van het product op de gezondheid van mens en milieu). Klanten vinden de score op de Kruidvat website en app. De score is op dit moment nog niet zichtbaar op de productverpakkingen. In de winkels toont de retailer de Nature Impact Score enkele keren per jaar via bijvoorbeeld schapmateriaal, maar nog niet structureel.

“Duurzaamheid hoort erbij”

“Met de Nature Impact Score van GSES – Global Sustainable Enterprise System zetten we een belangrijke stap naar uniforme transparantie over de impact van onze eigenmerk producten op het milieu. Eén duidelijke score, gebaseerd op een onafhankelijke standaard, die zorgt voor duidelijkheid, eerlijkheid en vergelijkbaarheid – online én in de winkel”, zegt duurzaamheidsmanager Leendert van Bergeijk van moederbedrijf AS Watson Benelux op LinkedIn. “We willen duurzaamheid niet verbijzonderen. Integendeel: met de Nature Impact Score maken we duurzaamheid iets dat er gewoon bij hoort. Begrijpelijk, betaalbaar en makkelijk mee te nemen in dagelijkse keuzes.”

GSES staat voor Global Sustainable Enterprise System. Het is een platform waarop bedrijven met onafhankelijk geverifieerde data inzicht krijgen in de milieu-impact van hun organisatie en producten.