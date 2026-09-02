Nestlé verkoopt vitaminen en supplementen voor 1 miljard dollar

Nestlé verkoopt zijn Holistic Health-divisie, die vitamines, mineralen en supplementen maakt, aan Yellow Wood Partners. De investeringsgroep betaalt 1 miljard dollar voor merken die vooral in Amerika bekend zijn, zoals Nature’s Bounty.

Snel groeiende markt

“Holistic Health is een uitstekend platform van vertrouwde merken met diepe banden met retailers, wat aanzienlijke kansen biedt voor verdere groei”, aldus Dana Schmaltz, partner bij Yellow Wood Partners, in een persverklaring. Vooral in de Verenigde Staten is Nestlé inderdaad groot in vitamines, mineralen en supplementen (VMS): Nature’s Bounty is er het op één na grootste VMS-merk en marktleider in vrouwengezondheid. Eén op vijf Amerikaanse huishoudens gebruikt het merk, aldus de groep.