Planet B lanceert nieuw huishoudmerk Powr

Minder dan een jaar na de fusie met Brauzz lanceert impactbedrijf Planet B, bekend als producent van Wondr, een nieuw merk voor microplasticvrije en gezonde huishoudproducten. Powr mikt meteen op nationale distributie.

Met probiotica en enzymen

De merken Brauzz en Klaaar ruimen baan voor een nieuw huishoudmerk dat de expertise van beide bedrijven bundelt. Powr staat voor efficiënte, gezonde en innovatieve was- en poetsproducten die vrij zijn van micro- en wegwerpplastic en andere schadelijke stoffen. Planet B wil hiermee uit zijn niche breken: Powr wil niet langer het beste duurzame alternatief zijn, maar de logische keuze, online én in de winkelkar tijdens de wekelijkse boodschappen. Op korte termijn mikt het merk op een brede, nationale beschikbaarheid.

Het aanbod gaat van wasstrips over vaatwastabletten tot minerale poetspasta. In maart volgt een reeks nieuwe producten waaronder allesreiniger, wc-reiniger en geurbooster. Powr onderscheidt zich door een focus op “high performance” via biotechnologie. De formules zijn verrijkt met levende probiotica en enzymen. Deze innovaties zorgen niet alleen voor een diepere reiniging op lagere temperaturen, maar creëren ook een gezond microbioom op textiel en oppervlakken, waardoor alles langer fris blijft en geurtjes actief worden verminderd.

Planet B en Brauzz fuseerden in mei 2025 en waren vorig jaar samen goed voor een omzet van 10 miljoen euro, met 46 medewerkers.