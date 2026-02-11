Promotionele druk houdt aan bij Douglas

Parfumerieketen Douglas maakt gewag van een zeer succesvolle Black Friday en sterke groei voor e-commerce, maar zag de marges in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar onder druk staan van toenemende promotiedruk.

“Prijsacties essentieel”

Douglas rapporteert een omzetgroei met 1,7% naar 1,67 miljard euro in de periode oktober tot en met december 2025. De aangepaste EBITDA echter daalde met 5,6% naar 333,7 miljoen euro, wat neerkomt op een aangepaste EBITDA-marge van 19,9%. Consumenten blijken steeds prijsgevoeliger en voorzichtiger, wat de vraag naar premium beautyproducten onder druk zet. “Consumenten denken momenteel twee keer na over hun uitgaven, waardoor de concurrentie toeneemt en prijsacties essentieel worden voor alle spelers op de markt,” aldus Sander van der Laan, CEO van Douglas.