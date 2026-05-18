Wondr opent derde flagshipstore in Leuven: “Dit was niet de bedoeling”

Wondr, het Belgische merk voor duurzame verzorgingsproducten van Planet B, opende dit weekend zijn derde flagshipstore in Leuven. Ietwat tegen wil en dank, want “we hadden eigenlijk helemaal niet de bedoeling nog een winkel te openen”. Maar deze 500 jaar oude ex-apotheek kon medeoprichter Tibbe Verschaffel niet laten schieten.

Symbolische locatie

De nieuwe winkel in Leuven introduceert het ‘Wondr lab’, een concept dat de wetenschappelijke achtergrond van de producten centraal stelt. Bezoekers kunnen in de winkel een AI-scan van hun gezicht laten nemen en, samen met de geschiedenis van het bijzondere pand, de evolutie van de wetenschap ontdekken. Verschaffel: “Zelf ben ik ingenieur en wij doen heel veel R&D voor onze producten. Ook de AI-tool achter de gezichtsscanner hebben we bijvoorbeeld zelf ontwikkeld.”