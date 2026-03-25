Aveve toont nieuw concept en trekt op overnamepad

Met een toekomstgericht winkelconcept, nieuwe locaties en strategische overnames gaat Aveve in groeimodus. De tuincenterketen richt zijn winkels in op maat van elke buurt, op basis van klantendata.

Witte vlekken invullen

De vestiging van Aveve in Bornem kreeg de afgelopen maanden een volledig vernieuwd winkelconcept. Samen met de vestigingen in Mechelen en Bree is het één van drie pilootwinkels die dit voorjaar in een nieuw jasje worden gestoken. Na een evaluatie start dit najaar dan een gefaseerde uitrol naar het volledige winkelnetwerk van 200 winkelpunten, waarvan er 150 door franchisenemers worden uitgebaat.

Tegen eind 2030 wil Aveve alle winkels naar het nieuwe concept omgebouwd hebben. Tegelijk blijft de retailer inzetten op expansie, deels door het openen van nieuwe vestigingen, deels door gerichte overnames van bestaande tuincentra op strategische locaties. De komende vijf jaar moeten er jaarlijks netto een drietal winkels bijkomen. De keten heeft witte vlekken geïdentificeerd, onder andere in de Brusselse rand, rond Antwerpen en in Wallonië.

Klantenprofiel bepaalt winkelindeling

Wie de vernieuwde, 1800 m² grote winkel binnenkomt, zal niet geschokt zijn: de grote lijnen van de in 2019 gelanceerde huisstijl met hout en zwart metaal blijven herkenbaar. Wel evolueert de invulling verder van eerder functioneel naar inspirerend. Aveve stapt af van een uniforme aanpak en richt de winkels in op basis van het lokale klantenprofiel. In de ene regio krijgen de categorieën voor huisdieren misschien meer ruimte, in een andere kan dat het tuinieren of bakken zijn. Het is niet langer de winkeloppervlakte die het assortiment bepaalt, wel de data van de zowat één miljoen klantenkaarten.

De winkels krijgen een overzichtelijker indeling in belevingswerelden. Binnenkomen doen klanten bij voorkeur in de plantenzone, met waar dat relevant is ook een kippeneiland. Omdat Aveve wil inspelen op advies en persoonlijk contact, bevindt ook het infopunt zich vroeg in de winkelroute. De retailer zet de huismerken voor kat en hond centraal in aparte shop-in-shops, ook externe merken kunnen zo’n shop hebben – hier is dat bijvoorbeeld Stihl. Groeiende categorieën krijgen extra aandacht, denk aan robotmaaiers of kamerplanten.

Hogere omzet per m²

In verschillende categorieën, zoals kippenvoer of bodembedekkers, toont Aveve producten uit hun verpakking. Daarnaast zet de retailer in op diensten. Er staat een hondenweegschaal bijvoorbeeld, en aan een interactieve zuil kunnen shoppers een dier adopteren via adopteereendier.be. Er is ook een modulaire ruimte voor bakworkshops.

Door het behoud van de ‘look & feel’ is de investering behapbaar voor franchisenemers. De grotere lokale relevantie van het aanbod zal leiden tot een hogere omzet per m² in de bestaande winkels, stelt Aveve. De sector kende geen terugval na de pandemie. “In een wereld vol onzekerheden helpen we mensen om te ontstressen”, klinkt het. Aveve gaat prat op een trouw cliënteel en een hoge NPS-score van 80. Later dit jaar herlanceert de retailer de vernieuwde digitale My Aveve klantenkaart. Ook e-commerce – waarvan de omzet vorig jaar verdubbelde – blijft een groeipijler. Nabijheid en lokale verankering zijn troeven voor de Belgische tuincenterketen, in een markt met internationale en onlineconcurrenten.