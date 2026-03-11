De kracht van een merk: Lego boekt opnieuw recordcijfers

De combinatie van een sterk merk en een consistent innovatiebeleid loont voor Lego, dat niet allen de omzet wereldwijd ziet stijgen maar ook recordwinstcijfers boekt. Nieuwe partnerschappen beloven dit jaar nog meer dynamiek.

Partnership met F1 trekt nieuwe kopers

De omzet van de Deense speelgoedgigant steeg vorig jaar met 12% naar 83,5 miljard Deense kronen (11,2 miljard euro), de nettowinst steeg zelfs met 21% naar 16,7 miljard DKK (2,2 miljard euro). “We zijn erg tevreden met onze recordprestaties in 2025, die voortbouwen op het succes van vorig jaar. Ons innovatieve en uitgebreide portfolio, in combinatie met de kracht van het merk Lego en een efficiënt bedrijfsmodel, heeft geleid tot een sterke vraag”, aldus Niels B. Christiansen, CEO van de groep, in een persbericht.