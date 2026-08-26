Decathlon mikt met eerste winkel in Noord-Luxemburg op miljoenen toeristen

Decathlon opent eind september zijn eerste vestiging in het noorden van Luxemburg. De sportketen kiest voor het Massen Shopping Center in Weiswampach, vlak bij de Belgische en Duitse grens, en richt zich nadrukkelijk op toeristen en grensshoppers.

Strategische plek in grensregio

De nieuwe winkel opent op 26 september en krijgt een verkoopoppervlakte van 1.050 vierkante meter. Decathlon neemt er de voormalige winkelruimte van JBC in. Het Massen Shopping Center ontvangt naar eigen zeggen gemiddeld 14.000 bezoekers per dag, goed voor meer dan 5 miljoen bezoekers per jaar.

Voor Decathlon speelt vooral de ligging een belangrijke rol. Weiswampach vormt een toegangspoort tot de Luxemburgse Ardennen en ligt dicht bij zowel de Belgische Ardennen als de Duitse Eifel. Binnen een straal van ongeveer 45 minuten registreren die toeristische regio’s samen jaarlijks 3,5 tot 4 miljoen overnachtingen.

“Met de locatie in Massen vullen we een duidelijke witte vlek op de kaart in”, zegt Nicolas Deltenre, regionaal directeur van Decathlon België en Luxemburg. “Tot nu toe moesten inwoners van Noord-Luxemburg en vakantiegangers in de Ardennen lange afstanden afleggen om een Decathlon-winkel te bereiken.”

Buitenactiviteiten centraal

De winkel zal producten voor meer dan dertig sporten aanbieden. Door zijn ligging legt Decathlon extra nadruk op trekking, wandelen, kamperen, hardlopen en fietsen. Ook voetbal, zwemmen en fitness krijgen een plaats in het assortiment.

“De regio trekt bijzonder veel liefhebbers van wandelen, fietsen, mountainbiken, trailrunning en kamperen”, aldus Deltenre. Volgens hem verklaart dat ook waarom de vestiging zeven dagen per week open zal zijn, inclusief zondag. Een fietsatelier moet het merendeel van de reparaties binnen 24 uur uitvoeren.

Voor de vestiging werft Decathlon ongeveer tien medewerkers aan. De keten zoekt er naar personeel dat klanten in het Frans, Duits en Engels kan helpen. Maar nog voor de officiële winkelopening start Decathlon met zijn online diensten: vanaf 7 september kunnen klanten bestellingen plaatsen via Click & Collect. Vanaf 14 september kunnen ze die op afspraak in Weiswampach afhalen.