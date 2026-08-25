Lego weet nieuw klantenbestand en recordomzet te bouwen

Lego won in de eerste helft van 2026 opnieuw fors marktaandeel. Zowel kinderen als volwassenen kochten meer van de bouwsets, terwijl de Deense blokjesmaker nieuwe consumenten kon aantrekken via het WK voetbal en Formule 1.

Omzet en winst gaan gelijk op

De Deense speelgoedmaker zag de omzet met 21% stijgen tot een record van 41,9 miljard Deense kroon (5,60 miljard euro). Daarmee groeide het bedrijf aanzienlijk sneller dan de wereldwijde speelgoedmarkt. Tegen constante wisselkoersen lag de omzetgroei zelfs op 26%.