Drukke Mama’s: hoe een Facebookgroep een succesvolle webshop werd

Ooit begon ze met een bescheiden blog, vandaag runt ze een sterk groeiende en meermaals bekroonde webshop: met vaste hand loodst onderneemster Kelly Cuppens haar bedrijf Drukke Mama’s door woelige periodes, waarbij ze ook haar personal brand uitspeelt.

Van blog naar webshop

“Het is een beetje ontploft”, lacht Kelly Cuppens. Drukke Mama’s is vandaag niet alleen de grootste online community voor mama’s in de Benelux, met een Facebookgroep die 111.000 leden telt, maar ook een succesvolle webshop die ongeveer 60.000 bestellingen per jaar verwerkt en die jaarlijks met 20 à 30% groeit, met intussen twintig mensen in dienst – voltijdse krachten, flexi’s, studenten en zelfstandigen.

Dat was niet meteen het plan: “Toen ik er in 2017 mee begon, wilde ik bloggen en mijn brood verdienen via affiliate marketing – ik ben namelijk journalist en marketeer van opleiding. Mijn omgeving lachte me uit. En inderdaad: aanvankelijk kwam er geen inkomen uit, ondanks de vele uren werk die ik erin investeerde. Toen ik zo’n 15.000 leden had, ben ik op Trademart in Brussel met mijn spaargeld tien rugzakken gaan kopen, om online te verkopen. Daaruit ontstond een kleine webshop, die het leven van drukke mama’s makkelijker wou maken.”

Terug naar school

Het kleinschalige project kreeg een stevige boost tijdens de pandemie, zag de omzet in het tweede jaar na corona met 40% terugvallen, maar wist zich snel heruit te vinden: “Mijn bedrijf is geen democratie, wel een dictatuur. Ik kan snel schakelen. Alles wat ons groot gemaakt heeft tijdens corona – puzzels bijvoorbeeld – heb ik eruit gegooid.”

Het kernassortiment is vandaag alles wat het leven van drukke mama’s makkelijker maakt. “De terug-naar-schoolperiode is de beste periode van het jaar, met brooddozen, drinkflessen… Ook het einde van het schooljaar is top: elke moeder wil een koeltasrugzak en een thermische drinkfles voor de kinderen wanneer de schoolreizen er aan komen. Cadeautjes voor juf en meester doen het gigantisch goed. Daarnaast ben ik sterker gaan inzetten op mijn personal brand, Kelly Jenny Marcella. Ik deel mijn dagelijkse leven voor mijn 15.000 fanatieke volgers in stories op Instagram. En de make-updoekjes die ik ‘s avonds gebruik, verkoop ik. Net als de gelaatscrème, de collageen…”

Vertrouwen is de basis

Drukke Mama’s gaat prat op een hoge conversieratio, tussen 4 en 6% op jaarbasis. Vertrouwen is de basis. “Waarom kopen mensen haast blindelings bij ons? Omdat ze weten dat het kwaliteit is: ‘Als het op Drukke Mama’s komt en goed genoeg is voor Kelly en haar familie en collega’s, dan is het ook goed genoeg voor ons’. Wij testen 90% van onze producten. We geven ook veel terug: er zitten cadeautjes, bedankkaartjes en stickers bij elke bestelling.”

Een andere succesformule: “Ik heb vanaf dag één sterk ingezet op e-mailmarketing. We hebben een half miljoen unieke bezoekers op ons eigen platform en we hebben 60.000 e-mailadressen in ons bestand. Ik verkoop niet op platformen als bol of Amazon.”

Hoe Kelly Cuppens – die zélf ook een drukke mama is – haar onderneming runt en welke toekomstplannen ze nog koestert, komt ze vertellen op het RetailDetail Omnichannel & E-Commerce Congress, op 19 maart in Brussel. Ook op het podium die dag: Laura Toledano, general manager Western Europe bij Zalando, Jennifer Nemry die de e-commercestrategie van Delhaize komt toelichten, oprichtster Magalie Aerts van het kleurrijke modemerk Les Jumelles, en omnichannel-expert Gino Van Ossel (Vlerick Business School). Meer sprekers kondigen we snel aan.

Tickets reserveer je via de knop hieronder. Wacht niet te lang: de afgelopen jaren was dit congres telkens uitverkocht.