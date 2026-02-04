Eigenaar A.S.Adventure en Juttu neemt de controle terug

De Belgische outdoorgroep Yonderland, bekend van ketens als A.S.Adventure en Bever, zet de banken weer buiten. Het Franse investeringsfonds PAI en het management van de groep hebben de banken uitgekocht die tijdens de coronacrisis een belang van zo’n 45% in het bedrijf hadden verworven.

Schuldherschikking na coronacrisis

De coronapandemie dwong het bedrijf in 2021 tot een schuldherschikking, waarbij PAI en het management hun aandelenbelang zagen krimpen tot 55%. De banken kregen in ruil voor hun financiële steun bijna de helft van de aandelen in handen. Nu, drie jaar later, is die periode voorbij: PAI en het management hebben de banken uitgekocht, al blijft de exacte prijs onbekend. Zo herovert PAI de volledige controle, terwijl het management een “substantieel” minderheidsbelang neemt, weet De Tijd.