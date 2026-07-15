Eigenaar A.S.Adventure en Juttu sleutelt aan rentabiliteit

Yonderland, de eigenaar van winkelketens A.S.Adventure en Juttu in België, Bever in Nederland en Cotswold Outdoor in het Verenigd Koninkrijk, heeft vorig boekjaar een licht nettoverlies geleden. De retailer neemt maatregelen.

Focus op efficiëntie en kostendiscipline

De omzet van Yonderland steeg vorig jaar met 1,2% naar 642,5 miljoen euro. De vergelijkbare omzetgroei bedroeg 0,6%. In België, Luxemburg en Frankrijk was er een vergelijkbare groei van 0,1%, in het Verenigd Koninkrijk bedroeg die 0,5% en in Nederland 2,4%. Terwijl de bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) steeg met 1,3 % naar 91,9 miljoen euro, daalde de bedrijfswinst (ebit) met 4,7% naar 32,6 miljoen euro en eindigde het bedrijf met een nettoverlies van 1,5 miljoen euro. Dat schrijft De Tijd.