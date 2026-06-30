Decathlon neemt belang in plooifietsen Brompton

De Franse sportketen Decathlon koopt zich in bij Brompton, de Britse fabrikant van de iconische plooifiets. Binnenkort verschijnen Brompton-corners in de winkels, terwijl een Chinese investeerder voor Aziatische expansie moet zorgen.

Brompton corners bij Decathlon

Via zijn investeringsarm Decathlon Pulse neemt het concern een belang van 10%. De Chinese investeerder BA Capital koopt nog eens 5%. Samen zou het gaan over een deal van zo’n 18 miljoen Britse pond, omgerekend circa 21 miljoen euro. Oprichter Andrew Ritchie, die Brompton in 1975 oprichtte, blijft de grootste aandeelhouder. Butler-Adams leidt het bedrijf sinds 2008.