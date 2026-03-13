Kentucky Horsewear zet AI in als verkoopassistent: “Van zoeken naar kiezen, online én in de winkel”

(Publireportage) Generatieve AI duwt retail steeds meer richting een dynamische, adviesgedreven shoppingervaring: minder filteren en scrollen, meer begeleiding op basis van context en intentie. Ook in fashion wordt die verschuiving zichtbaar, met AI die de stap van inspiratie naar aankoop verkort.

Kentucky Horsewear vertaalt die evolutie nu naar een heel concrete toepassing: een AI product assistant die klanten helpt kiezen, op de website én in de fysieke winkel. Volgens CEO Thomas Tuytens is het uitgangspunt eenvoudig: “Onze klanten zoeken geen lijst producten, ze zoeken zekerheid. In onze categorie is productkeuze complex, en dan wil je meteen weten wat het beste past bij jouw situatie.”

Waarom nu

De trigger is vooral groei. Kentucky Horsewear breidde het productaanbod de voorbije periode sterk uit, waardoor klanten niet altijd weten wat er allemaal beschikbaar is, laat staan wat het juiste product is voor hun situatie. “We merkten dat klanten vaak dezelfde vragen stellen, en dat ze niet altijd beseffen welke oplossingen we in huis hebben,” zegt Tuytens. “Dan wil je een ervaring die helpt ontdekken én meteen richting geeft.”

Prompt in, productadvies uit

De AI assistant werkt zoals een digitale verkoopadviseur. Klanten kunnen in gewone taal beschrijven wat ze nodig hebben, en krijgen direct productadvies. Twee typische voorbeelden:

Een klant typt: “Mijn paard heeft het de laatste tijd koud, wat heb ik allemaal nodig?” De assistant stelt dan gericht opties voor, zoals een geschikte deken op basis van gebruik en omstandigheden, en vermeldt meteen relevante aanvullingen, bijvoorbeeld een onderdeken of halsstuk.

Een andere vraag: “Ik begin met paardrijden, wat heb ik allemaal nodig?” waarna de assistant een praktische starter-lijst maakt per productcategorie, en klanten sneller naar de juiste keuzes leidt.

“Je hoeft niet meer te filteren tot je verdwaalt,” zegt Tuytens. “Je beschrijft wat je nodig hebt en je krijgt meteen richting.”

Eén ervaring over alle kanalen

Opvallend is dat Kentucky Horsewear de assistant niet enkel online inzet. In de winkel dient hij ook als extra ondersteuning voor klanten én medewerkers, zeker op piekmomenten. “Het werkt als een extra collega. Het helpt sneller adviseren en maakt onze productkennis onmiddellijk beschikbaar,” aldus Tuytens.

Die omnichannel aanpak past in een bredere trend waarbij retailers AI gebruiken om relevanter te zijn, zonder opdringerig te worden, en tegelijk de service te verbeteren.

Eerste impact

In een eerste testfase ziet Kentucky Horsewear indicatief een aantal effecten bij bezoekers en shoppers die de assistant gebruiken: 46% procent hogere conversie binnen de groep die de assistant actief gebruikt

Technologie

De AI product assistant werd ontwikkeld in samenwerking met Taglayer, dat retailers helpt om productadvies en conversiebegeleiding via AI te automatiseren.

Productkennis schaalbaar maken

“Uiteindelijk draait het om keuzezekerheid,” besluit Tuytens. “Als klanten in één zin kunnen uitleggen wat ze nodig hebben, moeten wij hen meteen naar de juiste oplossing kunnen leiden, online én in de winkel.”