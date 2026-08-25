Bolia zet Europese expansie verder met Britse entree

Het Deense designmerk Bolia gaat van start op de Britse markt met de opening van twee flagshipstores op toplocaties in Londen. Tegelijk onthult de retailer een nieuw winkelconcept, ontwikkeld in samenwerking met marketingexpert Martin Lindstrøm.

Nieuwe mijlpaal

Op 9 september opent Bolia een flagshipstore aan Tottenham Court Road. De winkel beslaat 332 m² en bevindt zich op een prominente hoeklocatie met een elegante glazen gevel. Een dag later opent de retailer ook een winkel aan Portman Square in de exclusieve wijk Marylebone. Die winkel beslaat 300 m² verdeeld over twee verdiepingen van een prachtig gerestaureerd historisch gebouw.