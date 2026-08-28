Dille & Kamille opent 63ste winkel in Zutphen

Dille & Kamille breidt verder uit met een vestiging in Zutphen. De Nederlandse woon- en lifestyleketen verwacht begin december de deuren te openen aan de Beukerstraat, in het centrum van de Hanzestad. Daarmee komt het totale aantal winkels op 63.

“Past bij ons”

De nieuwe winkel neemt zijn intrek in het pand waar voordien speelgoedketen Intertoys gevestigd was. Dille & Kamille werft inmiddels medewerkers voor het winkelteam dat de vestiging vanaf december moet bemannen.

“Zutphen past bij ons: een karakteristieke Hanzestad met een sfeervolle binnenstad en mensen die houden van bewust, tijdloos en natuurlijk wonen”, aldus Dille & Kamille. De retailer wijst op het historische karakter van de stad en op de belangstelling voor bewust, tijdloos en natuurlijk wonen.