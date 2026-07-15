Fransen compenseren Britse krimp bij B&M

B&M zet in het eerste kwartaal een bescheiden omzetgroei neer. In het Verenigd Koninkrijk begon het tuin- en buitenseizoen traag, maar groei in Frankrijk en een betere prestatie van Heron Foods vingen de daling op.

Prijsdruk in het Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk kwam de lente pas laat op gang, wat de verkoop van seizoensartikelen in de grootste markt afremde. In de 13 weken tot 27 juni klom de groepsomzet met 2% naar 1,43 miljard Britse pond (1,67 miljard euro), terwijl de vergelijkbare omzet bij B&M UK daardoor met 2,3% terugviel.

Tegelijk nam de druk van supermarktketens toe: hun loyaliteitsprogramma’s zorgden voor scherpere prijzen voor voeding, huishoudproducten en andere alledaagse aankopen. B&M reageerde met extra prijsinvesteringen en een herziening van het assortiment. Daarmee wil de keten haar waarde-imago versterken, nu de druk op huishoudens met lagere inkomens aanhoudt.

Frankrijk groeit daarentegen uit tot een steeds belangrijkere aanjager voor de groep, terwijl ook diepvriesketen Heron Foods beter presteerde. In het vorige boekjaar steeg de jaaromzet van B&M met 3,6% naar 5,78 miljard Britse pond (6,76 miljard euro), geholpen door een dubbelcijferige groei in Frankrijk. De aangepaste winst daalde toen wel, omdat de retailer te maken kreeg met zwakkere marges en de kosten van verdere prijsinvesteringen.