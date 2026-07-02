DSM Keukens centraliseert activiteiten op nieuwe hoofdsite in Zwijnaarde

DSM Keukens centraliseert voor het eerst al zijn kantoren en logistieke activiteiten op één locatie: een nieuwe hoofdsite langs de E40 in Zwijnaarde. Dat moet het Belgische familiebedrijf klaarmaken voor verdere groei.

Klaar voor bouw

Na 107 jaar verlaat DSM Keukens zijn historische thuisbasis in Nevele. Ook de logistieke vestigingen in Deinze en Aalter verhuizen naar Zwijnaarde, waardoor alle medewerkers voortaan vanuit één centrale locatie zullen werken. Nu de omgevingsvergunning definitief uitvoerbaar is, kan de volgende fase van het bouwproject van start gaan.

De nieuwe hoofdsite krijgt een totale oppervlakte van 15.518 vierkante meter. Duurzaamheid vormt een belangrijk uitgangspunt: het gebouw moet volledig zelfvoorzienend worden dankzij hernieuwbare energie en mikt op een BREEAM Excellent-certificering, een internationaal erkende standaard voor duurzaam bouwen.

“Na 107 jaar in Nevele is dit een bijzonder moment voor ons familiebedrijf. Deze verhuis is geen afscheid van onze roots, maar een investering in de toekomst”, zegt de familie De Schepper-Martens. “Met de nieuwe site in Zwijnaarde brengen we onze logistiek en burelen samen op één duurzame locatie. Dat laat ons toe om nog efficiënter te werken en onze verdere groei op een verantwoorde manier te ondersteunen.”

Efficiënter groeien

Volgens het bedrijf sluit de investering aan bij de langetermijnstrategie, die inzet op verdere groei, innovatie en duurzaam ondernemerschap. Door logistiek en ondersteunende diensten te centraliseren wil DSM Keukens efficiënter werken en de organisatie voorbereiden op verdere expansie.

DSM Keukens werd opgericht in 1919 in Nevele en staat vandaag onder leiding van de vierde generatie van de familie De Schepper-Martens. De keukenretailer beschikt over twintig toonzalen verspreid over België.