JYSK opent eerste winkels op voormalige Cora-locaties

JYSK zet zijn expansie in België voort met de opening van drie nieuwe winkels. De Scandinavische woonwinkelketen opent deze maand vestigingen op de voormalige Cora-locaties in Anderlecht, Châtelineau en Rocourt.

Voor het eerst in winkelcentra

Dit jaar openden al tien nieuwe winkels de deuren, waaronder op acht voormalige Leen Bakker-locaties. Met deze nieuwe reeks openingen vestigt de retailer zich nu ook op alle voormalige Cora-sites, die worden herontwikkeld door Mitiska REIM. De eerste openingen staan gepland op 8 juli in Anderlecht en Châtelineau, gevolgd door Rocourt op 22 juli. Per winkel worden ongeveer tien medewerkers tewerkgesteld.